KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLLERE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAMSUN'da TIR'ın ışıklarda bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada otomobil sürücülerinden sürücüsü Cemal Aslan (36) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Nugzar B. idaresindeki VD-486-DV Gürcistan plakalı TIR, Beylerce mevkisi sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cemal Aslan idaresindeki 61 SA 557 plakalı otomobile ve Günzer A. idaresindeki 55 DD 658 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Cemal Aslan ve Günzer A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemal Aslan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gürcistan uyruklu Nugraz B. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.