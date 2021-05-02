Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte
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Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte

Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan Hüseyin Çakmak, "Ramazan'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan Hüseyin Çakmak, "Ramazan'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu. 

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Çakmak yönetimindeki 67 SN 060 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçerek Kürşat Şahin yönetimindeki 67 SG 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Kürşat Şahin yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şahin, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş şeklini anlatan Hüseyin Çakmak, "Kırmızı ışıkta geçmişim. Ramazan'ın azizliği işte. Durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay." dedi. Hüseyin Çakmak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 


Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte
Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte
Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte
Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü: Ramazan'ın azizliği işte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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