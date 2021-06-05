Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Merzifon'da kırmızı ışık ihlali sebebiyle Otogar Kavşağı'nda 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.Y.'nin kullandığı otomobil savrularak yan yattı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Büyük çapta maddi hasar oluşan kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - AMASYA

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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