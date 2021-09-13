Kırmızı halıda yumruklar konuştu
Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi. Geceye ünlü boksör Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly'nin kavgası damga vurdu. İşte detaylar...
Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.
Bir süre önce boşanıp klibinde birlikte yer aldığı Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox ilişkisinin ilk gününden beri gündemde. MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde de ünlü çift kırmızı halıda dikkat çekti. Machine Gun Kelly'ye törende sevgilisi oyuncu Megan Fox eşlik etti.
Geceye ünlü boksör Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly'nin kavgası damga vurdu. Ünlü dövüşçü Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly neden birbirlerine girdi? Conor Mc Gregor'ı kimse durdurmadı. Yumrukları önünde korumalar bile duramadı.
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33 yaşındaki UFC şampiyonu ve 31 yaşındaki "Bloody Valentine" şarkıcısının, kavga çıktıktan sonra güvenlik gibi görünenler tarafından birbirinden ayrıldığı görüldü. Kavganın neden çıktığı aslında tam belli değil ancak kulislere göre Conor Mc Gregor, Machine Gun Kelly ile fotoğraf çektirmek istemiş ama Kelly reddetmiş ardından da tartışma çıkmış.
Hatta Kelly, Conor'u itmiş ve Conor'un elindeki içkisini üzerine dökmeye neden olmuş. Bunun üzerine ünlü boksör deliye dönmüş ve kalan iççkiyi Megan'ın üzerine fırlatmış. McGregor'un menajeri fotoğraflı kanıtlara rağmen kavganın gerçekleştiğini reddetmiş. Gun Kelly ise olayla ilgili henüz konuşmadı