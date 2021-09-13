Kırmızı halıda yumruklar konuştu

Geceye ünlü boksör Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly'nin kavgası damga vurdu. Ünlü dövüşçü Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly neden birbirlerine girdi? Conor Mc Gregor'ı kimse durdurmadı. Yumrukları önünde korumalar bile duramadı.

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33 yaşındaki UFC şampiyonu ve 31 yaşındaki "Bloody Valentine" şarkıcısının, kavga çıktıktan sonra güvenlik gibi görünenler tarafından birbirinden ayrıldığı görüldü. Kavganın neden çıktığı aslında tam belli değil ancak kulislere göre Conor Mc Gregor, Machine Gun Kelly ile fotoğraf çektirmek istemiş ama Kelly reddetmiş ardından da tartışma çıkmış.

Hatta Kelly, Conor'u itmiş ve Conor'un elindeki içkisini üzerine dökmeye neden olmuş. Bunun üzerine ünlü boksör deliye dönmüş ve kalan iççkiyi Megan'ın üzerine fırlatmış. McGregor'un menajeri fotoğraflı kanıtlara rağmen kavganın gerçekleştiğini reddetmiş. Gun Kelly ise olayla ilgili henüz konuşmadı