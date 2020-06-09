Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
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Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatil yapmak için Göcek'e giden Derya Uluğ, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcının zayıflıktan dolayı belirginleşen kaburgalarına yorum yağdı.

09.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:40

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, 1 Haziran itibariyle seyahat yasağının kalkmasıyla sevgilisi Asil Gök ile soluğu Göcek'te aldı. Tatile gider gitmez kendisini denize atan şarkıcı, kırmızı bikinisiyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır karantinada olan Derya Uluğ, tatile çıkmanın verdiği mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sıcak havanın tadını çıkaran Uluğ, teknede peş peşe kırmızı bikinisiyle pozlar vererek Instagram hesabından yayınladı.

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDERKEN SİZİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ UMRUMDA DEĞİL"

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.

Derya Uluğ için yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Zayıflığından dolayı sık sık eleştirilen şarkıcı, anoreksiya olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Haber Yorumları (2)
TOSUN: bende onu fark ettim on dudaklari kirmizi bi yara bandiylami kapamis
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COSMOS: ön dudaklarda belli kimse onu farketmemiş
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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