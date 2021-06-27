Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti
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Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti Büyükçekmece'de kirlilik nedeniyle gölün rengi değişti.

Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kirlilik nedeniyle gölün rengi değişti. Balıklar kıyıya vurdu.

Çevre kirliği nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti. Özellikle Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında yoğunlaşan kirlilik, gölde yaşayan çok sayıda balığın ölümüne neden oldu. Ölen balıklar kıyıya vururken, göl çevresinde ise kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti
Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti
Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti
Kirlilik nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün rengini değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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