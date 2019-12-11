: Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede

11.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:28

İsrail'in terör örgütü YPG/PKK ile kirli işbirliği bir kez daha deşifre edildi. Ortadoğu'yu ateş çemberine sokmak için Barzani'ye gayrimeşru bağımsızlık referandumu yapmasına destek olan Mossad Ajanı Bernard Henri Levy, YPG/PKK'lı eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüntülendi.

TERÖRİSTE METHİYELER DİZDİ

Levy, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kirli işbirliği, yeniden gün yüzüne çıktı. Mossad Ajanı, eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin'e ise methiyeler dizdi. "Efsanevi general" diye yazarak bir skandala imza attı.

"NE YAPTIYSAM İSRAİL İÇİN YAPTIM"

Daha önce Kuzey Irak'ta ortaya çıkan Mossad Ajanı Henri Levy, sözde referandumun düzenlenmesinde başrolde yer aldı. "Ne yaptırsam İsrail için yaptım" diyerek hukuksuz referandumun diğer ülkeler tarafından onaylanması için Avrupa'da çalışmalar yürüttü.

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