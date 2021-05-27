Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu
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Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Haberler | Güncel

- Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu Yılda iki defa yavru çıkaran kırlangıçların su ve yem ihtiyaçlarına otogar görevlileri ve çalışanları karşılıyorlar Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Mustafa Azgın Otobüs Terminali içerisinde bulunan otogar peronları önüne yuva...

- Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu

Yılda iki defa yavru çıkaran kırlangıçların su ve yem ihtiyaçlarına otogar görevlileri ve çalışanları karşılıyorlar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Mustafa Azgın Otobüs Terminali içerisinde bulunan otogar peronları önüne yuva yapan kırlangıçlar esnafın ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Otogar esnafı ve vatandaşlar kırlangıçları çok sevdiklerini, onlara su ve yem de bıraktıklarını belirtiyorlar.

Büyükşehir Belediyesi Kozan Otobüs Terminali içerisindeki peronların önüne yüzlerce kırlangıç bin bir emekle taşımış oldukları çamurlarla oluşturdukları onlarca yuvalarda yumurtalarını yaptıktan sonra yavrularını çıkardılar. Yılda iki defa yavru çıkaran kırlangıçların su ve yem ihtiyaçlarına otogar görevlileri ve çalışanları karşılıyorlar.

Kırlangıçları çok sevdiklerini ve onlara severek baktıklarını belirten Cumali Yalçın, "Kozan otogarında esnafım. Biz gayet kırlangıçlardan memnunuz. Cıvıl cıvıl. Yaz mevsiminde yemlerini ve sularını veriyoruz. Kırlangıçların yavruları çıktı. Gayet güzel. Yıllardan beri buradalar bizde buradayız. Kırlangıçlar yavrularını çıkarırlar. Suyunu yemini veririz, elimizden geleni yaparız. Yavru çıkarmalarına şahit oluyoruz. Bazen yukardan aşağıya düşüyor yavrular ve onları da kediye kaptırmamaya çalışıyoruz. Bekçilik yapıyoruz" dedi.

8 yıldır Kozan Otogarında esnaflık yapan Osman Atilla, "Kırlangıçlarımız bizim misafirlerimiz. Her yıl gelirler yılda iki defa yavruladıktan sonra giderler. Bizde elimizden geldiği kadar ilgileniriz. Yemini suyunu veririz. Özellikle bu pandemi döneminde daha bir ilgi gösteriyoruz. Onlara su kapları koyduk. Bazen yavruları düşüyor onları yuvalarına tekrar geri koyuyoruz. Bence doğayı ve canlıları herkes korumalı. Onlar da Allah'ın bir lütfu bizlere.

Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu
Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu
Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu
Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir

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