Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz

14.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:46

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda şu an için kötü durumda olduklarını belirterek, "Nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırklareli'nin koronavirüsle mücadeledeçok başarılı örnekler sergilediğini dile getiren Vali Bilgin, "Ancak bugün bunu söyleyemiyoruz. Şu an en kötü durumdayız. Bugün itibariyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

"EV ZİYARETLERİNİ SONLANDIRMALIYIZ"

Ev ziyaretlerinin sonlandırılması gerektiğini belirten Vali Bilgin, "Gerekirse bina karantinaları alacağız. Bugün ilimizde bir binayı karantinayı aldık. 6-7 binayla ilgili de raporlar hazırlanıyor. Kofçaz'da sokak karantinası aldık. Merkez ilçede karantina kararı aldık. Babaeski'de bir mahalleyi karantinaya aldık. Lüleburgaz'da mahalle karantinası uygulanabilir. Raporları görmek istiyorum. Durum çok kritik. Koronavirüsle mücadelede çok kötü durumdayız. Kurallara uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz sıkıntılı durumda. Mücadeleyi doğru yürütmezsek bu günleri arar hale geliriz. Yeni tedbir ve önlem paketini açıklıyoruz" şeklinde konuştu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz

"BİR CENAZEMİZDE 30 VAKA TESPİT EDİLDİ"

Bir cenazede yaşanan vakaya değinen Vali Bilgin, "Bir cenazemizde 30 vaka oluştu. Cenazelerimize istemesek bile sayı sınırlamasına gidebiliriz. Vakalarımızın yüzde 20'si yaşlılar. Yaşlılar arasında vaka sayılarında büyük sorun var" ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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