Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin ilk olarak Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünü ziyaret ederek, bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ardından Yukarı Kanara, Tastepe, Kocayazı ve Kula köylerini ziyaret eden Bilgin, muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarına anında çözüm bulabilmek amacıyla bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Bilgin, tüm köyleri ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bilgin daha sonra Elmacık köyünde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA