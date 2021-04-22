Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, lavanta tarlalarında incelemede bulundu
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, lavanta tarlalarında incelemede bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, lavanta tarlalarında incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, lavanta tarlalarında incelemede bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, lavanta tarlalarında incelemede bulundu.

Aksoy, Demircihalil köyünde Ayça Özer'e ait tarlayı gezerek bilgi aldı.

Lavanta yetiştiriciliğinin kentte her geçen yıl arttığını ifade eden Aksoy, lavanta yetiştiriciliği ile elde edilecek gelirin yanında kentin kırsal turizminin de gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Lavanta bitkisinin son yıllarda kıraç arazilerin gözdesi haline geldiğini ifade eden Aksoy, kentte lavanta ekiminin artması için çalıştıklarını söyledi.

Lavantanın diğer bitkilere göre birçok avantajı bulunduğunu anlatan Aksoy, "Lavanta bitkisi özellikle katma değeri yüksek bir ürün. Lavanta hem üreticilere hem de ekili oldukları bölgelere turizm açısından katkı sağlamaktadır, aynı zamanda kıraç alanları sevmektedir. Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilmeli. Böylelikle kıraç arazilerimiz de değerlendirilmiş olacaktır."

Aksoy, üreticilere her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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