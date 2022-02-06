Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, kurt saldırılarına karşı uyardı - Haberler
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, kurt saldırılarına karşı uyardı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, kurt saldırılarına karşı uyardı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan kurtların saldırılarına karşı besicilerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan kurtların saldırılarına karşı besicilerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, yiyecek bulmak amacıyla yerleşim birimlerine inen kurtların çiftlik hayvanlarına saldırmalarının olası olduğunu belirtti.

Ağılların kapılarının açık bırakılmaması gerektiğini ifade eden Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurt saldırılarına karşı yetiştiricilerimizin daha dikkatli olması, ahır ve ağıllarda açık alan bulunmamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Besicilerimiz ağıllarının etraflarında düzenlemeler yaparak modernize edilmesi, çevresinde yabani hayvanları çekebilecek yiyecek artıklarının barındırılmaması ve çoban köpeklerinin sahiplendirilmesinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarının besin zincirini korumak amacıyla doğada belirlenecek yaşam alanlarına yem bırakma çalışmaları yapılacaktır. Tüm yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerekmektedir."

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, Ahır, Güncel, Haber

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