Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemede bulundu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kalkan, okul inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin daha modern ve teknolojik donanımlı binalarda eğitim görmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, öğrenciler için yapılan yatırımın gelecek için yapıldığını belirtti.

Eğitim öğretimin çok önemli olduğunu anlatan Kalkan, öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlamasını sağlamak amacıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi'ne 21 Aralık Salı günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-14.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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