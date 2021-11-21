KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Talay, çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.

Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Talay, üçüncü etap çalışmaların bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 7 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Değirmencik, Babaeski ilçesine bağlı Çengerli, Ertuğrul, Kuleli, Ağayeri, Taşköprü, Minnetler köyleri ile Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal mahallelerine 23 Kasım Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Değirmencik köyünde 09.00-13.00, Çengerli, Ertuğrul, Kuleli, Ağayeri, Taşköprü, Minnetler köyleri ve Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal mahallelerinde 08.00-08.30 saatleri ile 17.30-18.00 saatlerinde uygulanacak.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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