KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Erdoğan, Yeşilce, Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerini ziyaret etti.

Köylerdeki yatırımları inceleyen Erdoğan, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Erdoğan, muhtarlar ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Kapaklı köyü, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat, Tatarköy köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazikemal Mahallesi ve Üsküp beldesinin Kemalpaşa Mahallesine 8 Kasım Pazartesi günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kapaklı köyünde 08.00-18.00, Hamitabat ve Tatarköy köyünde 09.00-19.00, Gazikemal mahallesinde 08.30-17.00, Kemalpaşa Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.