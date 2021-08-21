Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilgin ile beraberindekilerin kentteki yatırımlar hakkında Şentop ile görüştükleri bildirildi.

Muharrem ayı

Kırklareli Valiliği muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu tarafından Hızırbey Camisi'nde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Kocakundakçı, paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin, bolluğun, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşurenin milli birlik ve beraberliği daha fazla güçlendirmesine vesile olacağına inandığını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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