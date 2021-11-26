Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi - Haberler
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Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

Kırklareli'nde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' mesajı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Kırklareli'nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen 'Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' mesajı, vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu. Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi.

Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, "AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm" dedi.

Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.

Valilikten de açıklama geldi

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Radyoaktif serpinti tehlikesi

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