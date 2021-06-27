Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı
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Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.

Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı

KIRKLARELİ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Kırklareli'nde bir çok öğrenci sınav heyecanı yaşarken aileleri de, sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Saat 10: 15'te sınavın başlamasıyla okul bahçelerinde bulunan aileler çocukları için kuranı kerim okudu, dualar etti.

Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı
Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı
Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı
Kırklareli'nde YKS ikinci oturum heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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