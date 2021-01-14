KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı
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KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı

14.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:08

Kırklareli'nde, sağanak nedeniyle yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Kırklareli'nde, sağanak nedeniyle yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, dün taşan nehir sularının bugün çekilmeye başladığını söyledi.

Taşkın nedeniyle tarım arazileri ile panayır alanındaki binaların suya gömüldüğünü ifade eden Açıkel, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekiplerinin, bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı
KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı
KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı
KIRKLARELİ - Yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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