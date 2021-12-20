Kırklareli'nde yabancı öğrenciler halk oyunlarını sergiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğinde yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitimde de dünyanın ilgisini çektiğini ifade etti.

Dünyanın pek çok ülkesinden öğrencinin iyi bir eğitim almak için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlatan Bilgin, Kırklareli Üniversitesinin de çok sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler yöresel halk oyunlarını sergiledi.