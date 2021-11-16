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Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen genç öldü

AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen genç öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde üzerine ağaç devrilen genç hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde üzerine ağaç devrilen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyünün Kızılağaç mevkisinde çalışan Hakan Süzen'in (23) üzerine ağaç devrildi.

Yaralanan Süzen, yakınları tarafından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Süzen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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