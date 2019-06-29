Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Alkan idaresindeki 39 DD 482 plakalı otomobil İnece beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Alkan, vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine götürülen Alkan, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığı sosyal medya mecrasında, yalan ve...
12:17 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kaşıkçı ve Mursi açıklaması - "BM ile işbirliği içerisinde...