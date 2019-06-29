Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Alkan idaresindeki 39 DD 482 plakalı otomobil İnece beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Alkan, vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine götürülen Alkan, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et