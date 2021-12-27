Kırklareli'nde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Demirköy ilçesinde samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Feyzullah Yıldız'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında çok miktarda saman balyası yanarak zarar gördü.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de bölgeye giderek Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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