Kırklareli'nde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kırklareli'nde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Demirköy ilçesinde samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Feyzullah Yıldız'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında çok miktarda saman balyası yanarak zarar gördü.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de bölgeye giderek Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırklareli'nde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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