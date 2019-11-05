Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nasip Sezer yönetimindeki plakasız motosiklet, Sakızköy Caddesi'nde, Özbay O. idaresindeki 39 TS 333 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsü Sezer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.