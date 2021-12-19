Kırklareli'nde öğrenme tarzını keşfet yarışması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu'nca öğrenme tarzını keşfet yarışması yapıldı.

Yarışmaya katılan 192 öğrenci algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi ve akıl yürütme konularından oluşan 40 soruyu cevapladı.

Okul Müdürü İbrahim Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın dördüncü sınıf öğrencileri arasında yapıldığını söyledi.

Yarışmanın Türkçe, matematik, fen bilimleri gibi derslerin dışında, ders içi konuları daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli olan algılama, dikkat, mantık, işlem becerisi ve akıl yürütme konularında düzeylerinin ölçüleceğini ifade eden Şimşek, yarışmada sonuçlarının 23 Aralık tarihinde düzenlenen törenle açıklanacağını kaydetti.

Şimşek, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini belirtti.