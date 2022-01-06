Kırklareli'nde küçükbaş hayvan varlığının arttırılması hedefleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, küçükbaş hayvan varlığını yıl içerisinde 720 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aksoy, müdürlük binasında düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakanlığının üretim modellerine katkı sağlayan besicilere teşekkür belgesi verdi.

2023 Kırklareli Vizyonu çerçevesinde başarılı projeler yürüttüklerini ifade eden Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Nüfus başına iki küçükbaş hayvan" sloganıyla küçükbaş hayvan varlığını arttırmak istediklerini anlatan Aksoy, kentin gerek coğrafi yapısı gerekse mevcut konumu itibarıyla önemli bir küçükbaş hayvancılık potansiyelinin olduğunu kaydetti.

Aksoy, kentin zengin bir bitki örtüsü çeşitliliğine sahip olması nedeniyle küçükbaş hayvan beslenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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