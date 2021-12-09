Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde köprünün demir korkuluklarını oksijen tüpüyle keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde köprünün demir korkuluklarını oksijen tüpüyle keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şeytandere Köprüsü'nün demir korkuluklarının kesildiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Devlet Su İşlerine ait köprünün korkuluklarını kesen B.K (32), M.K. (30) ve A.K'yi (25) suçüstü yakaladı.

Köprünün korkulukları ile suç aletlerine el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title