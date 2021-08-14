Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı
Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı.
Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir restoranda yaptığı kimlik sorgulamasında, A.K'nin izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan A.K, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran