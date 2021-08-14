Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı.

Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir restoranda yaptığı kimlik sorgulamasında, A.K'nin izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan A.K, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Eser Yenenler Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi restoranda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 09:02:49. #1.15#

title