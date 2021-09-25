Kırklareli'nde kağıt havlu taşıyan tır yandı - Haberler
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Kırklareli'nde kağıt havlu taşıyan tır yandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kağıt havlu taşıyan tır yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Necip Dinçer idaresindeki PB 0725 EB plakalı kağıt havlu yüklü tır, Tem Otoyolu Sakızköy mevkisinde hareket halindeyken dorse kısmından alevler yükselmeye başladı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Tır, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde kağıt havlu taşıyan tır yandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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