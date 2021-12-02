Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı - Haberler
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Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - ??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İlçede 27 Kasım'da iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki bir eğlence mekanında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülmesinin ardından iki grup, acil servis kapısı önünde de karşı karşıya gelmişti.

Kavgada araya girmek isteyen bir polis memuru ile sağlık çalışanı darbedilmişti. Hastanenin camlarından bazılarına kurşun isabet ederken, bazıları da arbedede kırılmıştı.

Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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