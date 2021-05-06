Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi
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Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi

Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ, kanola ve hububat tarlalarında incelemeler yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ, kanola ve hububat tarlalarında incelemeler yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ekibi Deveçatağı köyünde bulunan bağ, kanola ve hububat tarlalarında incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Mehmet Aksoy salgın sürecinde faaliyetlerinde kesintisiz devam eden çiftçilere teşekkür etti. Aksoy, "Dünyayı etkisi altına alan bu salgın sürecinde kesintiye uğramadan faaliyetlerine devam eden, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile üretime, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayan fedakar çiftçilerimize teşekkür ederim, mahsulü bol, bereketli bir yıl dileriz" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi
Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi
Kırklareli'nde bağ, kanola ve hububat tarlaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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