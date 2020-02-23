Kırklareli'nde av komisyonu toplandı

23.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:42

Kırklareli'nde av komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda 2020-2021 av dönemine ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Kocakundakçı, av komisyonu kararlarına tüm avcıların hassasiyet göstereceğine inandığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Kocakundakçı, herhangi gibi bir usulsüzlük durumunda yasal işlem başlatıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, jandarma ve emniyet müdürlüğü personeli ile avcılar katıldı.

Kaynak: AA