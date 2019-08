Kırklareli'nde asayiş

18.08.2019 11:44

Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde M.G'ye ait tek katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

-Bıçaklı kavga

Vize'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Okçular köyünde baba A.A, oğlu B.A ve torunu M.A ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.E. ve A.E. köyde karşılaşarak tartışmaya başadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, yanında taşıdığı bıçak ile M.E ve kardeşi A.E'yi bıçaklayarak yaraladı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince A.E Çorlu Devlet Hastanesi'ne, M.E ise Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A, B.A ve M.A gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA