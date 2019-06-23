Kırklareli'nde asayiş

Vize'de balkon korkuluğundan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.D, evinin balkon korkuluğunda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yüksekten yere düştü.

Yaralanan F.D, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenme

Lüleburgaz'da çamaşırsuyu içen kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evinde su zannederek çamaşır suyu içen E.M, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zehirlendiğini belirlenen E.M, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA