Kırklareli'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi - Haberler
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Kırklareli'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana eğitime önem verdiğini söyledi.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı ile AK Parti'nin tüm neferlerinin bilgilendirildiğini ifade eden Minsolmaz, eğitim çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Eğitim faaliyetleri ile birlik ve beraberliğinde sağlandığını anlatan Minsolmaz, eğitime katılan parti üyelerine teşekkür etti.

Programda AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Mehmet Şahin bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programı gün boyunca devam edecek.

Kırklareli'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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