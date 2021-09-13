Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Haberler
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Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güngör Akarca, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Oda başkanı Şeker ve kooperatif başkanı Kahraman ile KTSO yönetim kurulu üyesi Akarca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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