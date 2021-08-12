Kırklareli'nde 528 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kırklareli'nde 528 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 528 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir arazide ekili 528 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir arazide ekili 528 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında bir arazide ekili Hint keneviri olduğu tespit edildi. F.G.'ye ait olduğu belirlenen arazide yapılan araştırmada boyları 20-300 santimetre olan 528 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arazi sahibi F.G.'nin ifadesine başvurulurken, ele geçirilen kenevirler imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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