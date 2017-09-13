Kırklareli'nde 27 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 27 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce ve Sislioba köylerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki grup tespit etti.





Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Pakistan ve Suriye uyruklu 27 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.





Kaçak ve sığınmacılar, Jandarma'daki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.