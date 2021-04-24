Kırklareli longoz ormanlarında çevre temizliği yapıldı
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Kırklareli longoz ormanlarında çevre temizliği yapıldı

Kırklareli longoz ormanlarında çevre temizliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanlarında çevre temizliği yapıldı.

Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanlarında çevre temizliği yapıldı.

Longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler için kano gezilerinin yapıldığı Mert Gölü çevresinde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile diğer katılımcılar çöp topladı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin kıyı, kültür, av, doğa, mağara, su sporları, kamping, karavan turizmi ve trekking yapma gibi imkanlara sahip olduğunu, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile dikkati çektiğini söyledi.

Doğanın bazen insanlar tarafından kirletildiğini, bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını anlatan Bilgin, "Serin suların denize kadar ulaştığı, içinde çeşitli derelerin aktığı bu tabiat harikası ormanlar, bünyesinde çeşitli av hayvanlarını da barındırmaktadır. Saka Gölü ve İğneada çevresindeki göller olağanüstü güzelliklere sahip. Burada 'temiz insan, temiz şehir, temiz doğa' vurgusuyla çevre temizliği yaptık. Turizm sezonu öncesi turist çekebilmek için temiz tutmamız lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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