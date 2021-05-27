Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmasının ardından 20 Mayıs'ta uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyona düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo 280 gram bonzai, 226,45 gram metamfetamin, 20.45 gram esrar, 1.62 gram skunk, 1 kilo 443 gram aseton, 11 adet ecstacy hap, 0.40 gram eroin, 3 adet tabanca, 196 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 5 bin 230 lira suçta elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.Gözaltına alınan İ.A., H.A., G.T,  A.A., V.Ç., M.K., C.E., S.K., A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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