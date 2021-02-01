Kırklareli'de taşkın uyarısı
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Kırklareli'de taşkın uyarısı

01.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:27
Kırklareli'de taşkın uyarısı

DEVLET Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü, Kofçaz- 1 ve Dolhan göletlerinin rezervuarlarının tam kapasiteyle dolması üzerine taşkın uyarısında bulundu.

DEVLET Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü, Kofçaz- 1 ve Dolhan göletlerinin rezervuarlarının tam kapasiteyle dolması üzerine taşkın uyarısında bulundu.

DSİ Şube Müdürü Nurettin Kıvrak imzasıyla yapılan açıklamada, "Dipsavak vanası, gölet emniyetini sağlayacak şekilde açılmıştır. Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolusavaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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