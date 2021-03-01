Kırklareli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Kırklareli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

01.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:12
Kırklareli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

KIRKLARAELİ'nin Eriklice köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sümmani Şahin (62) ile yeğeni Ayhan Şahin (28) hayatını kaybetti.

KIRKLARAELİ'nin Eriklice köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sümmani Şahin (62) ile yeğeni Ayhan Şahin (28) hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Eriklice köyü yakınlarında meydana geldi. Sercan B.'nin kullandığı 05 ET 035 plakalı kamyon ile Ayhan Şahin yönetimindeki 16 CCC 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Sümmani Şahin ile yeğeni Ayhan Şahin'in araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cansız bedenleri Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sercan B. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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