Kırklareli'de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü
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Kırklareli'de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç ana yola çıkış yapmak isteyen eşek arabasına çarptı.

Kırklareli'de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü
16.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:53

Kırklareli'nin Vize ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç ana yola çıkış yapmak isteyen eşek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Olay, Vize-Çakıllı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakıllı istikametine seyir halinde olan 10 CAN 76 plakalı hafif ticari araç, tarla yolundan ana yola çıkmak isteyen eşek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada eşek arabasında bulunan Şerafettin Ekin ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine polis, jandarma ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şerafettin Ekin, Vize Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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