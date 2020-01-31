Kırklareli'de eğitim öğretim yılının ikinci dönem hazırlık toplantısı yapıldı

31.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:26

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, ilk ve ortaokul ile lise müdürleri katıldı.

Kalkan, toplantıda, eğitim kadrosunun ikinci döneme en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Öğrencilerin 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacağını anımsatan Kalkan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin de sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Kalkan, eğitim kalitesini arttırmak, öğretim kadrosunu da daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Toplantıda ayrıca "Ailem ile Öğreniyorum" ve "Kırklareli Okuyor" projeleri hakkında değerlendirme yapıldı.

Kaynak: AA