KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı
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KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı

19.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:12

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, makamına getirdiği sokak köpeğinin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, makamına getirdiği sokak köpeğinin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kesimoğlu, belediye binası önünde sokak hayvanları için yaptırılan kulübenin önünde bekleyen bir köpeği makamına aldı.

Bir süre köpek ile zaman geçiren Kesimoğlu'nun, çalışma masasının altına giren ve "Fındık" adı verilen köpeğe verdiği "otur" komutu karşılıksız kaldı.

Eli ile köpeğin beline dokunarak komutunu sürdüren Kesimoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Belediye başkanı olunca her dediğin yapılır sanıyorlar..." başlığı ile paylaştı.

Video, kısa sürede vatandaşların beğenisini topladı.

KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı
KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı
KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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