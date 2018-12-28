Kırkağaç'ta Acemi Erler Yemin Etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 1998-4 tertip ve 373. kısa dönem acemi erler törenle yemin etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreni, Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Erden Eren'in konuşmasıyla devam etti. Daha sonra acemi erlerin yemin etme merasimi gerçekleştirildi. Temel eğitimini tamamlayan 967 acemi er törenle ant içti. Törende 1998/4 ve 373. kısa dönem eğitimlerinde başarılı olan erlere hediyeler verilirken, birliğe ilk katılan asker de yaş kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca törende önceki yıllarda vatani görevlerini Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında yapmış olan Mehmetçik babalarına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Erden Eren tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi. Hediye merasiminin ardından yürüyüş ve seremoni devam eden tören, Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı tören alanında düzenlenen programa, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Erden Eren, Kırkağaç Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Güngör ve çok sayıda asker ailesi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA