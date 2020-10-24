Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt

24.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:56
Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Kırkağaç'a ziyarette bulunarak yaklaşık 60 kilometrelik yol ağı asfaltlanan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Kırkağaç'a ziyarette bulunarak yaklaşık 60 kilometrelik yol ağı asfaltlanan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve adeta hayatı durma noktasına getiren, sosyal yaşamın yanı sıra ekonomik olarak da büyük sorunlara sebebiyet veren korona virüs salgını mücadelesinden ödün vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu şartların yanı sıra vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat edip sevdiklerine güvenle ulaşmaları için il genelinde 800 kilometrelik yolu asfaltlandı. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesinde de yaklaşık 60 kilometrelik yola asfalt atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Alacalar, Işıklar, Kınık, Hacet, Güvendik, Dualar, Fırdanlar, Çobanlar, Gelenbe ve çevre mahallelerin muhtarlarının katılımı ile ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için kendi ekipleri ile çalıştıklarını ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yenilenen yolların hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni etti. - MANİSA

Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt
Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt
Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Halil Sezai Binnur Kaya Hakan Taşıyan
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Bursa Denizli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 15:01:39. #1.14#
title