"Kırk Yalan" filminin oyuncuları hayranlarıyla buluştu

26.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:42

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hamdi Alkan'ın yönettiği "Kırk Yalan" filminin Lüleburgaz'daki gala buluşmasına ev sahipliği yaptı.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, Lüleburgaz'ın yaşam ve buluşma merkezi 39 Burda AVM, "Kırk Yalan" filminin oyuncularını ağırlıyor. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Kırk Yalan"ın Lüleburgaz galası, 39 Burda AVM'de gerçekleşti. Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriççiler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan'nın paylaştığı filmin oyuncuları, gösterim öncesi sinema tutkunlarıyla söyleşi yaptı. Söyleşi sonrası oyuncular 6 salonda birden gösterime giren filmi izlemeye gelen hayranlarıyla selamlaştı. Bunun yanı sıra gala gecesine Kırklareli Valisi Osman Bilgin başta olmak üzere çok sayıda davetli katılırken, filmin oyuncu kadrosu Vali Bilgin ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu macera - komedi türündeki "Kırk Yalan", 2020 yılının da en eğlenceli filmlerinden biri olmaya aday görünüyor.



Alkan ile vali arasında güldüren diyalog



Öte yandan oyuncu kadrosunun protokol üyelerinin bulunduğu sinema salonunu selamladığı sırada yönetmen Hamdi Alkan ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin arasında güldüren diyalog gerçekleşti. Alkan, "Sayın Valim. Göremiyorum sizi, neredesiniz. Öyle İnstagram'dan yazışmakla olmuyor" şeklindeki sorusuna Vali Bilgin, "Buradayım" cevabını verdi. Daha sonra Vali Bilgin ile Hamdi Alkan kucaklaştıktan sonra oyuncu kadrosuyla protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA