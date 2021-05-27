"Kırk Gençler Emin Ellerde" projesine katılan gençler sertifikalarını aldı
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"Kırk Gençler Emin Ellerde" projesine katılan gençler sertifikalarını aldı

'Kırk Gençler Emin Ellerde' projesine katılan gençler sertifikalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırklareli Valiliğince uygulamaya konulan "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi kapsamında programlarını tamamlayan gençler sertifikalarını aldı.

Kırklareli Valiliğince uygulamaya konulan "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi kapsamında programlarını tamamlayan gençler sertifikalarını aldı.

"Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi kapsamında programlarını tamamlayan gençler için sertifika töreni düzenlendi. Kırklareli Belediyesi serasında düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi kapsamında programlarını tamamlayan gençlere sertifika verdi.

Projeyle dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Bilgin, "Proje kapsamında dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerimize satranç, basketbol, yüzme gibi spor alanında faaliyetlerde bulunmaları imkanı sağlanıp, ayrıca kütüphane ziyaretleri gerçekleştirilerek, okuma alışkanlığı kazandırılması esas alınmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da gençlerimizin emsallerinden geride kalmaması için bilgisayar ve donanımlarının doğru kullanımı ve teknolojik faaliyetlerin incelenmesi, sinema ve film, belgesel gösterimleri tertip edilecektir. Gençlerimizin kişisel gelişimlerinde toplumda rol model olmuş kişiler ile buluşmalar organize edilecek, seminer ve gösterimlere katılımlar sağlanarak, yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunulacaktır" dedi. - KIRKLARELİ

'Kırk Gençler Emin Ellerde' projesine katılan gençler sertifikalarını aldı
'Kırk Gençler Emin Ellerde' projesine katılan gençler sertifikalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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