Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde Toros Dağlarının Oluklu mevkisine kiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Atılgan'ın geçimini dağlardan topladığı otları satarak sağladığı öğrenildi.

Kumluca Karacaören Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Atılgan, Çarşamba günü pazarda satmak için kiriş otu toplamak üzere Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Toros Dağlarının Oluklu mevkisine gitti.

EVE DÖNMEYİNCE JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Atılgan, Çarşamba akşamı eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Perşembe sabahı Oluklu mevkisinde arama yapan jandarma ekipleri öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cansız bedenine ulaştı. Atılgan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

GEÇİMİNİ TOPLADIĞI OTLARI SATARAK SAĞLIYORMUŞ

Bekar olan Atılgan'ın ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği bildirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak olan Mehmet Atılgan'ın tipiye yakalanarak kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı